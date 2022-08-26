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Обстрелы Бахмута, Славянска, Соледара. С заключенных в РФ требуют деньги на «ДНР». Главное за день ►

26 августа 2022, 00:19

Обстрелы Бахмута, Славянска, Соледара. С заключенных в РФ требуют деньги на «ДНР». Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрел Бахмута и Славянска. В Соледаре есть погибшие.
  • Украина деоккупировала территории размером с Данию — Институт изучения войны.
  • Путин увеличивает численность войск РФ.
  • Продолжаются бои на Луганщине. Более двух третей пенсионеров выехали из захваченных территорий.
  • Оккупанты вывезли из Луганской области в РФ более 200 тонн зерна.
  • В Мариуполе захватчики готовятся к «трибуналу» над украинскими военнопленными. Дату не озвучивают.
  • Большинство жителей оккупированного Мариуполя не будут участвовать в «референдуме» — разведка.
  • Обстрелы Донецка. В Горловке горит завод «Стирол».
  • С заключенных мордовской колонии собирают деньги на группировку «ДНР».

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