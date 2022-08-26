Обстріли Бахмута, Слов'янська, Соледара. Із ув'язнених у РФ вимагають гроші на «ДНР». Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл Бахмута та Слов'янська. У Соледарі є загиблі.
- Україна деокупувала території розміром із Данію – Інститут вивчення війни.
- Путін збільшує чисельність військ РФ.
- Тривають бої на Луганщині. Понад дві третини пенсіонерів виїхали із захоплених територій.
- Окупанти вивезли з Луганської області до РФ понад 200 тонн зерна.
- У Маріуполі загарбники готуються до «трибуналу» над українськими військовополоненими. Дату не озвучують.
- Більшість мешканців окупованого Маріуполя не братимуть участі у «референдумі» — розвідка.
- Обстріл Донецька. У Горлівці горить завод "Стірол".
- Із ув'язнених мордівської колонії збирають гроші на угруповання «ДНР».