Обстріли Бахмута, Слов'янська, Соледара. Із ув'язнених у РФ вимагають гроші на «ДНР». Головне за день ►

26 серпня 2022, 00:19

Обстріли Бахмута, Слов'янська, Соледара. Із ув'язнених у РФ вимагають гроші на «ДНР». Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл Бахмута та Слов'янська. У Соледарі є загиблі.
  • Україна деокупувала території розміром із Данію – Інститут вивчення війни.
  • Путін збільшує чисельність військ РФ.
  • Тривають бої на Луганщині. Понад дві третини пенсіонерів виїхали із захоплених територій.
  • Окупанти вивезли з Луганської області до РФ понад 200 тонн зерна.
  • У Маріуполі загарбники готуються до «трибуналу» над українськими військовополоненими. Дату не озвучують.
  • Більшість мешканців окупованого Маріуполя не братимуть участі у «референдумі» — розвідка.
  • Обстріл Донецька. У Горлівці горить завод "Стірол".
  • Із ув'язнених мордівської колонії збирають гроші на угруповання «ДНР».

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