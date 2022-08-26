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В оккупированной Кадиевке под обстрел попала гостиница с российскими военными

26 августа 2022, 11:10

В оккупированной Кадиевке под обстрел попала гостиница с российскими военными

Кадиевка после обстрела. Фото: Telegram Кадиевка после обстрела. Фото: Telegram

В подконтрольной группировке «ЛНР» Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) под обстрел попала гостиница «Донбасс».

Местные жители в Telegram-чатах пишут, что здание полностью разрушено. Также отмечают, что там жили российские военные.

На это же указывает и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в гостинице базировались военные РФ.

«СЦКК ЛНР» сообщает, что обстрел зафиксирован в 04:30 — по уверениям группировки, прилетели десять ракет, выпущенные из HIMARS. В обстреле «ЛНР» обвинила украинскую сторону.

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