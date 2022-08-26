В окупованій Кадіївці під обстріл потрапив готель із російськими військовими

26 серпня 2022, 11:10

В окупованій Кадіївці під обстріл потрапив готель із російськими військовими

Кадіївка після обстрілу. Фото: Telegram Кадіївка після обстрілу. Фото: Telegram

У підконтрольній угрупованню «ЛНР» Кадіївці (до декомунізації — Стаханов) під обстріл потрапив готель «Донбас».

Місцеві жителі у Telegram-чатах пишуть, що будівля повністю зруйнована. Також зазначають, що там мешкали російські військові.

На це вказує й голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, у готелі базувалися військові РФ.

«СЦКК ЛНР» повідомляє, що обстріл зафіксований о 04:30 — за запевненнями угруповання, прилетіли десять ракет, випущені з HIMARS. В обстрілі «ЛНР» звинуватила українську сторону.

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