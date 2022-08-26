В соцсетях показали очередь на выезд в РФ в оккупированном Новоазовске

На выезд из подконтрольной группировке «ДНР» территории в Россию через Новоазовск собралась огромная автомобильная очередь.



В соцсетях люди пишут, что в одной колонне преимущественно легковые авто, в другой — фуры. Также отмечается, что очереди многокилометровые. Некоторые авто стоят уже 15-17 часов. В Telegram-каналах пишут и о том, что много машин и на выезд из РФ.





Очередь собралась из-за медленного прохождения «таможни» на временно неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы в районе Новоазовска.