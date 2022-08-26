У соцмережах показали чергу на виїзд до РФ в окупованому Новоазовську

На виїзд із підконтрольної угрупованню «ДНР» території до Росії через Новоазовськ зібралася величезна автомобільна черга.



У соцмережах люди пишуть, що в одній колоні переважно легкові автомобілі, в іншій — фури. Також наголошується, що черги багатокілометрові. Деякі авто стоять вже 15-17 годин. У Telegram-каналах пишуть і про те, що багато машин й на виїзд з РФ.





Черга зібралася через повільне проходження «митниці» на тимчасово непідконтрольній українській владі ділянці українсько-російського кордону в районі Новоазовська.