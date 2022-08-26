Усталость Запада от Украины: миф или реальность? ►

Это проект «Мацука сообщает». В этом выпуске журналист Алексей Мацука предлагает разобраться в таких вопросах:
- Волна разговоров и слухов о сокращении западной военной помощи Украине – есть ли тут правда? Есть ли основания говорить, что Запад устал от войны — или это пропаганда, призванная ослабить поддержку?
- Что означает падение медийного интереса к событиям в Украине — и почему оно происходит? И как на поддержку повлияет «период турбулентности на Западе и череда отставок?
- Откровенный разбор всех версий и всех мнений, звучащих и в Киеве, и в Вашингтоне. Уменьшилось количества упоминаний Украины в новостях. Психологическая усталость от войны на Западе и в Украине.
- Обещания поддержки от американских конгрессменов. Офис президента Украины опроверг сообщение газеты Politico.