Втома Заходу від України: міф чи реальність? ►

Це проект «Мацука повідомляє». У цьому випуску журналіст Олексій Мацука пропонує розібратися з таких питань:
- Хвиля розмов і чуток про скорочення західної військової допомоги Україні – чи правда тут? Чи є підстави говорити, що Захід втомився від війни чи це пропаганда, покликана послабити підтримку?
- Що означає падіння медійного інтересу до подій в Україні і чому воно відбувається? І як на підтримку вплине «період турбулентності на Заході та низка відставок?
- Відвертий розбір усіх версій та всіх думок, що звучать і у Києві, і у Вашингтоні. Зменшилась кількість згадок України у новинах. Психологічна втома від війни на Заході та в Україні.
- Обіцянки підтримки американських конгресменів. Офіс президента спростував повідомлення газети Politico.