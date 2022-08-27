Из-за обстрелов Донецкой области погибли два человека, еще 12 — ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко уточнил, что смерти зафиксированы в Бахмуте. Еще 12 человек ранены: четверо — в Бахмуте, двое — в Максимельяновке, по одному — во Времовке, Бахмутском, Николаевке, Соледаре, Красногоровке, Нетайлово.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 766 человек. 1971 человек получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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