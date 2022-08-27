Через обстріли Донецької області загинули двоє людей, ще 12 — поранено

27 серпня 2022, 09:15

Через обстріли Донецької області загинули двоє людей, ще 12 — поранено

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко уточнив, що смерті зафіксовано у Бахмуті. Ще 12 людей поранено: четверо — у Бахмуті, двоє — у Максимільянівці, по одному — у Времівці, Бахмутському, Миколаївці, Соледарі, Красногорівці, Нетайловому.

За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 766 осіб. 1971 людина поранена. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. 

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