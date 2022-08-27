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В 14 населенных пунктах Донецкой области восстановлено электроснабжение

27 августа 2022, 13:34

В 14 населенных пунктах Донецкой области восстановлено электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 14 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за 26 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 9999 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

«Энергетикам компании, несмотря на непрерывные обстрелы в области, удалось вернуть свет для более 4545 семей Торецкой громады. Еще 2546 семей Бахмутской громады. Также ремонты были выполнены для 1973 домохозяйств Славянской громады», — отметили в ДТЭК.

Кроме того, вчера специалисты энергокомпании работали в Авдеевской и Марьинской территориальных громадах, также постоянно подвергающихся обстрелам.

«Самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Из-за активных боевых действий и отсутствия допуска к выполнению работ для энергетиков пока без света остаются 87 населенных пунктов», — сообщили в энергокомпании.

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