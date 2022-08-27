У 14 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 14 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 26 серпня аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 9999 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Енергетикам компанії, попри безперервні обстріли в області, вдалося повернути світло для понад 4545 сімей Торецької громади. Ще 2546 сімей Бахмутської громади. Також ремонти було виконано для 1973 домогосподарств Слов'янської громади», — зазначили у ДТЕК.



Крім того, вчора фахівці енергокомпанії працювали в Авдіївській та Мар'їнській територіальних громадах, які також постійно зазнають обстрілів.



«Найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Через активні бойові дії та відсутність допуску до виконання робіт для енергетиків поки що без світла залишаються 87 населених пунктів», — повідомили в енергокомпанії.