В боях под Угледаром погиб американец. «ДНР» заявила, что передаст тело родственникам

«ДНР» готова передать тело гражданина США Алана Джошуа, который погиб в боях под Угледаром Волновахского района, — его родственникам для захоронения. Об этом заявила «омбудсмен» группировки Дарья Морозова, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа», — уверяет Морозова.



Также, по ее словам, о готовности передать тело погибшего проинформированы представители международных правозащитных организаций. В том числе глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.



Морозова утверждает, что американца 23 августа убили «военные» группировки «ДНР» во время боев с украинской армией под Угледаром, в районе Егоровки. У погибшего были документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса, Алана Джошуа, 1998 года рождения. Сейчас тело находится в морге.



Американские СМИ тоже писали о гибели гражданина США в боях в Украине.



Издание Newsweek сообщило о гибели добровольца из США, воевавшего за ВСУ, со ссылкой на представителя Госдепартамента, отказавшегося назвать имя погибшего.



«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине», — рассказал представитель Госдепартамента.



Как утверждает губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, американца убили представители российского добровольческого батальона «Тигр». Кожемяко назвал имя погибшего — это 24-летний Джошуа Алан Джонс. В своем Telegram-канале он опубликовал фото американского паспорта и военного билета ВСУ, якобы принадлежавших гражданину США.



Отметим, что это не первый случай гибели американцев во время боевых действий в Украине. О смерти двух граждан США сообщалось в июле и двух — весной.