У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам

«ДНР» готова передати тіло громадянина США Алана Джошуа, який загинув у боях під Вугледаром Волноваського району, його родичам для поховання. Про це заявила «омбудсмен» угруповання Дар'я Морозова, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



«Офіційні представники США повідомлені про загибель Алана Джошуа», — запевняє Морозова.



Також, за її словами, про готовність передати тіло загиблого поінформовано представників міжнародних правозахисних організацій. Зокрема, очільницю Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильду Богнер.



Морозова стверджує, що американця 23 серпня вбили «військові» угруповання «ДНР» під час боїв з українською армією під Вугледаром, що в районі Єгорівки. Загиблий мав документи на ім'я громадянина США, уродженця Мемфіса, Алана Джошуа, 1998 року народження. Зараз тіло перебуває у морзі.



Американські ЗМІ також писали про загибель громадянина США у боях в Україні.



Видання Newsweek повідомило про загибель добровольця зі США, який воював за ЗСУ, з посиланням на представника Держдепартаменту, який відмовився назвати ім'я загиблого.



«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні», — розповів представник Держдепартаменту.



Як стверджує губернатор Приморського краю РФ Олег Кожем'яко, американця вбили представники російського добровольчого батальйону «Тигр». Кожум'яко назвав ім'я загиблого — це 24-річний Джошуа Алан Джонс. У своєму Telegram-каналі він опублікував фото американського паспорта та військового квитка ЗСУ, які нібито належали громадянинові США.



Це не перший випадок загибелі американців під час бойових дій в Україні. Про смерть двох громадян США повідомлялося у липні та двох — навесні.