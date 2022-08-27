У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам

27 серпня 2022, 12:37

У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам

«ДНР» готова передати тіло громадянина США Алана Джошуа, який загинув у боях під Вугледаром Волноваського району, його родичам для поховання. Про це заявила «омбудсмен» угруповання Дар'я Морозова, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».

«Офіційні представники США повідомлені про загибель Алана Джошуа», — запевняє Морозова.

Також, за її словами, про готовність передати тіло загиблого поінформовано представників міжнародних правозахисних організацій. Зокрема, очільницю Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильду Богнер.

Морозова стверджує, що американця 23 серпня вбили «військові» угруповання «ДНР» під час боїв з українською армією під Вугледаром, що в районі Єгорівки. Загиблий мав документи на ім'я громадянина США, уродженця Мемфіса, Алана Джошуа, 1998 року народження. Зараз тіло перебуває у морзі.

Американські ЗМІ також писали про загибель громадянина США у боях в Україні.

Видання Newsweek повідомило про загибель добровольця зі США, який воював за ЗСУ, з посиланням на представника Держдепартаменту, який відмовився назвати ім'я загиблого.

«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні», — розповів представник Держдепартаменту.

Як стверджує губернатор Приморського краю РФ Олег Кожем'яко, американця вбили представники російського добровольчого батальйону «Тигр». Кожум'яко назвав ім'я загиблого — це 24-річний Джошуа Алан Джонс. У своєму Telegram-каналі він опублікував фото американського паспорта та військового квитка ЗСУ, які нібито належали громадянинові США.

Це не перший випадок загибелі американців під час бойових дій в Україні. Про смерть двох громадян США повідомлялося у липні та двох — навесні.

Ще за темою

Інше
Війна США
Місця
Вугледар
Організації
ДНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:11
Макіївка потрапила під обстріл: Одна людина загинула, четверо поранено
12:37
У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам
12:00
Окупанти у таборі «Юнармії» під Маріуполем навчають дітей стріляти
09:46
«ДНР» заявила про поранення восьми людей за добу
08:54
В окупованій Кам'янці жертвами обстрілу стали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей
08:29
Вранці центр Донецька потрапив під обстріл
22:56
Дев'ять ударів по Слов'янську. Знищено базу ВДВ РФ у Кадіївці. Головне за день ►
20:31
Київ заочно засудить «омбудсмена ЛНР»
19:27
РСК «Олімпійський» у Донецьку потрапив під обстріл
18:36
«ДНР» розповіла, скільки гірників однієї шахти забрала на війну
18:01
Окупаційна влада на півдні змушує дітей вчитися за російськими стандартами і шантажує батьків
16:50
Помер «заступник начальника ДАІ» Бердянська після вибуху
16:00
У Херсонській області виведено з ладу міст через річку Інгулець — ОК «Південь»
15:13
Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі – «Енергоатом»
15:09
В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи
Всі новини
14:11
Макіївка потрапила під обстріл: Одна людина загинула, четверо поранено
13:34
У 14 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання
12:37
У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам
12:00
Окупанти у таборі «Юнармії» під Маріуполем навчають дітей стріляти
11:35
Окупанти 26 разів обстріляли Донеччину, багато руйнувань, є жертви
10:45
У Генштабі розповіли про безуспішні спроби наступу армії РФ на Донбасі
10:07
«Прильоти» в районі залізничного вокзалу: Армія РФ обстріляла Слов'янськ
09:46
«ДНР» заявила про поранення восьми людей за добу
09:15
Через обстріли Донецької області загинули двоє людей, ще 12 — поранено
08:54
В окупованій Кам'янці жертвами обстрілу стали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей
08:29
Вранці центр Донецька потрапив під обстріл
23:14
ЗМІ: Політика, який розмахував прапором «ДНР» перед українцями, хочуть звільнити з партії Ле Пен
22:56
Дев'ять ударів по Слов'янську. Знищено базу ВДВ РФ у Кадіївці. Головне за день ►
22:32
У разі аварії на ЗАЕС в Україні вистачить препаратів для захисту від радіації — Ляшко
22:15
Втома Заходу від України: міф чи реальність? ►
Всі новини
ВІДЕО
Вранці центр Донецька потрапив під обстріл
27 серпня, 08:29
Дев'ять ударів по Слов'янську. Знищено базу ВДВ РФ у Кадіївці. Головне за день ►
26 серпня, 22:56
Втома Заходу від України: міф чи реальність? ►
26 серпня, 22:15

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти