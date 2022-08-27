Украинцам в РФ разрешили пребывать бессрочно. Но нужно сдать отпечатки пальцев и анализы

Украинцы, в том числе с подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории, могут пребывать в РФ без ограничения сроков при определенных условиях. Об этом говорится в соответствующем указе, который подписал президент РФ Владимир Путин.



«Установить что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в РФ"», — отмечается в тексте документа.



Согласно указу, для этого украинцам необходимо пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие употребления наркотиков, психотропных и психоактивных веществ, инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.



Те, кто уже находится на территории России, должны в течение 30 дней пройти идентификацию личности и медосвидетельствование.



Также этим указом определено право украинцев осуществлять в РФ трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.