Українцям у РФ дозволили перебувати безстроково. Але потрібно здати відбитки пальців та аналізи

Українці, зокрема з підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій, можуть перебувати у РФ без обмеження термінів за певних умов. Про це йдеться у відповідному указі, який підписав президент РФ Володимир Путін.



«Встановити, що громадяни ДНР, ЛНР та України мають право тимчасово перебувати у РФ без обмеження термінів, встановлених Федеральним законом від 25 липня 2002 року "Про правове становище іноземних громадян у РФ"», — наголошується в тексті документа.



Згідно з указом, для цього українцям необхідно пройти обов'язкову дактилоскопічну реєстрацію, фотографування, а також медичний огляд на наявність або відсутність вживання наркотиків, психотропних та психоактивних речовин, інфекційних захворювань та ВІЛ-інфекції.



Ті, хто вже знаходиться на території Росії, повинні протягом 30 днів пройти ідентифікацію особи та медогляд.



Також цим указом визначено право українців здійснювати у РФ трудову діяльність без дозволу на роботу чи патенту.