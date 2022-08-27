Українцям у РФ дозволили перебувати безстроково. Але потрібно здати відбитки пальців та аналізи

27 серпня 2022, 16:29

Українцям у РФ дозволили перебувати безстроково. Але потрібно здати відбитки пальців та аналізи

Українці, зокрема з підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій, можуть перебувати у РФ без обмеження термінів за певних умов. Про це йдеться у відповідному указі, який підписав президент РФ Володимир Путін.

«Встановити, що громадяни ДНР, ЛНР та України мають право тимчасово перебувати у РФ без обмеження термінів, встановлених Федеральним законом від 25 липня 2002 року "Про правове становище іноземних громадян у РФ"», — наголошується в тексті документа.

Згідно з указом, для цього українцям необхідно пройти обов'язкову дактилоскопічну реєстрацію, фотографування, а також медичний огляд на наявність або відсутність вживання наркотиків, психотропних та психоактивних речовин, інфекційних захворювань та ВІЛ-інфекції.

Ті, хто вже знаходиться на території Росії, повинні протягом 30 днів пройти ідентифікацію особи та медогляд.

Також цим указом визначено право українців здійснювати у РФ трудову діяльність без дозволу на роботу чи патенту.

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