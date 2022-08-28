Обстрел Славянска и Краматорска. Донецк празднует день города под обстрелами. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Донецк празднует День города и День шахтера под обстрелами. Есть погибшие в Макеевке и Горловке.
- Снова под обстрелом Славянск и Краматорск. Повреждено 8 многоэтажных домов и школа.
- Российские войска сосредоточились на Бахмутском направлении. Пытаются прорваться со стороны Луганщины.
- В оккупированном Сватово взрыв — горит база российской техники.
- Оккупанты на Луганщине разработали новую методичку к 1 сентября — пишут «историю» по-своему.
- Добровольческие батальоны 3-го армейского корпуса России готовятся к проведению наступательных операций в Украине — Институт изучения войны.