Обстрел Славянска и Краматорска. Донецк празднует день города под обстрелами. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Донецк празднует День города и День шахтера под обстрелами. Есть погибшие в Макеевке и Горловке.

Снова под обстрелом Славянск и Краматорск. Повреждено 8 многоэтажных домов и школа.

Российские войска сосредоточились на Бахмутском направлении. Пытаются прорваться со стороны Луганщины.

В оккупированном Сватово взрыв — горит база российской техники.

Оккупанты на Луганщине разработали новую методичку к 1 сентября — пишут «историю» по-своему.

Добровольческие батальоны 3-го армейского корпуса России готовятся к проведению наступательных операций в Украине — Институт изучения войны.