Обстріл Слов'янська та Краматорська. Донецьк святкує день міста під обстрілом. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Донецьк святкує День міста та День шахтаря під обстрілами. Є загиблі у Макіївці та Горлівці.
- Знову під обстрілом Слов'янськ та Краматорськ. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків та школа.
- Російські війська зосередилися на Бахмутському напрямі. Намагаються прорватися із боку Луганщини.
- В окупованому Сватовому вибуху горить база російської техніки.
- Окупанти на Луганщині розробили нову методичку до 1 вересня — пишуть історію по-своєму.
- Добровольчі батальйони 3-го армійського корпусу Росії готуються до проведення наступальних операцій в Україні – Інститут вивчення війни.