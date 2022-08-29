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В России подтвердили убийство экс-нардепа Ковалева

29 августа 2022, 12:42

В России подтвердили убийство экс-нардепа Ковалева

Убийство экс-нардепа от фракции «Слуги народа» Алексея Ковалева, который перешел на сторону российских оккупационных властей в Херсонской области, подтвердили ряд российских источников.

Так, об убийстве Ковалева написали российские телеграм-каналы Baza и Astra.

Тело экс-нардепа с огнестрельным ранением в голову обнаружили в его доме в городе Голая Пристань. Как сообщает Astra, Ковалев был убит из помпового ружья, зарегистрированного на его имя. Также ножом в шею была ранена 38-летняя девушка Ковалева. Она госпитализирована. По предварительным данным, нападение произошло 28 августа около 15 часов дня, пишет Baza.

В тоже время экс-нардеп Олег Царев, который перешел на сторону РФ еще в 2014 году, написал, что в результате нападения умер не только Ковалев, но и его девушка.

Ковалев был назначен Россией на должность «заместителя председателя Херсонской области по вопросам сельского хозяйства».

Накануне об убийстве Ковалева сообщил депутат Херсонского горсовета.

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