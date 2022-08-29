У Росії підтвердили вбивство екс-нардепа Ковальова

Вбивство екс-нардепа від фракції «Слуги народу» Олексія Ковальова, який перейшов на бік російської окупаційної влади на Херсонщині, підтвердили низку російських джерел.



Так, про вбивство Ковальова написали російські телеграм-канали Baza та Astra.



Тіло екс-нардепа з вогнепальним пораненням у голову виявили у його будинку у місті Гола Пристань. Як повідомляє Astra, Ковальов був убитий з помпової рушниці, зареєстрованої на його ім'я. Також ножем у шию було поранено 38-річну дівчину Ковальова. Вона госпіталізована. За попередніми даними, напад стався 28 серпня близько 15 години дня, пише Baza.



Водночас екс-нардеп Олег Царьов, який перейшов на бік РФ ще у 2014 році, написав, що внаслідок нападу помер не лише Ковальов, а й його дівчина.



Ковальова було призначено Росією на посаду «заступника голови Херсонської області з питань сільського господарства».



Напередодні про вбивство Ковальова повідомив депутат Херсонської міськради.