Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска трижды обстреляли Славянск. Все попадания в центре города.

Армия РФ не оставляет попыток захватить Бахмут. Обстреляна остановка общественного транспорта, на которой находились люди. Есть жертвы.

В Горловке обстреляли ДК «Комсомолец». В Донецке — Текстильщик и Киевский район.

Линия обороны в районе поселка Пески остается неизменной.

В Мариуполе оккупанты продолжают сносить разрушенные дома и в ускоренных темпах восстанавливают Драмтеатр.

Украинская армия пошла в наступление на юге и уже прорвала первую линию обороны россиян в Херсонской области.