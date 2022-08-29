Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Російські війська тричі обстріляли Слов'янськ. Усі влучення в центрі міста.
- Армія РФ не залишає спроб захопити Бахмут. Обстріляно зупинку громадського транспорту, на якому перебували люди. Є жертви.
- У Горлівці обстріляли ПК «Комсомолець». У Донецьку – Текстильник та Київський район.
- Лінія оборони у районі селища Піски залишається незмінною.
- У Маріуполі окупанти продовжують зносити зруйновані будинки та у прискорених темпах відновлюють Драмтеатр.
- Українська армія пішла у наступ на півдні та вже прорвала першу лінію оборони росіян у Херсонській області.