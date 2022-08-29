Украинские войска в ходе контрнаступления освоподили из-под российской оккупации четыре села в Херсонской области. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинский источник в армии, который не называют из соображений безопасности



«Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла. Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они сбежали. Российский десант сбежал за ними... Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны была прорвана в трех местах», — рассказал собеседник телеканала.



По словам военного, освобождены села Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино. При этом, по данным «Украинской правды», в действительности были освобождены другие села, но информация еще уточняется.



По словам источника CNN, многие захватчики были убиты или взяты в плен, много российской военной техники было уничтожено.



«Мы поглядим, как оно пойдет дальше. Наша цель — Херсон», — добавил собеседник CNN.