Українські війська звільнили чотири села на півдні — CNN

29 серпня 2022, 23:26

Українські війська звільнили чотири села на півдні — CNN

Українські війська під час контрнаступу вивільнили з-під російської окупації чотири села на Херсонщині. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на українське джерело в армії, яке не називають з міркувань безпеки

«Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій та тилу. Основний напрямок наступу був на Правдіно. Ми вдарили їхньою піхотою з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. Російський десант втік за ними... Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях», — розповів співрозмовник телеканалу.

За словами військового, звільнено села Новодмитрівка, Архангельське, Томіна Балка та Правдине. При цьому, за даними «Української правди», насправді було звільнено інші села, але інформація ще уточнюється.

За словами джерела CNN, багато загарбників було вбито або взято в полон, багато російської військової техніки було знищено.

«Ми подивимося, як воно піде далі. Наша мета – Херсон», – додав співрозмовник CNN.

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