Армия РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии обстреляла Днепропетровскую область

Российские войска за сутки обстреляли три района Днепропетровской области – Никопольский, Днепровский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он написал, что по Никопольскому району оккупанты ударили из «Градов» и тяжелой артиллерии, повредив автовокзал в Никополе, магазины и детскую библиотеку, к тому же обстрелом были выведены из строя две линии электропередачи. Без света остаются до 500 семей.

По данным Резниченко, в Красногригорьевской общине российские войска обстреляли жилой массив, ранив в селе Каменское 50-летнюю женщину, уничтожив дом и еще до десяти домов повредив. Задеты российскими снарядами электросети и газопровод.

Сообщается также, что по Криворожскому и Днепровскому районам армия РФ нанесла ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью 30 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.