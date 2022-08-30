Армія РФ з «Градів» та важкої артилерії обстріляла Дніпропетровську область

Російські війська за добу обстріляли три райони Дніпропетровської області – Нікопольський, Дніпровський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він написав, що по Нікопольському району окупанти вдарили з «Градів» та важкої артилерії, пошкодивши автовокзал у Нікополі, магазини та дитячу бібліотеку, до того ж обстрілом було виведено з ладу дві лінії електропередачі. Без світла залишаються до 500 родин.

За даними Резніченка, у Червоногригорівській громаді російські війська обстріляли житловий масив, поранивши в селі Кам'янське 50-річну жінку, знищивши будинок та ще до десяти будинків пошкодивши. Зачеплені російськими снарядами електромережі та газопровід.

Повідомляється також, що по Криворізькому і Дніпровському районам армія РФ вдарила ракетами. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Раніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі 30 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.