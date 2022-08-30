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Российские войска обстреляли артиллерией центр Харькова — Терехов

30 августа 2022, 10:17

Российские войска обстреляли артиллерией центр Харькова — Терехов

Утром 30 августа оккупанты обстреляли артиллерией центральную часть Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его информации, всего было восемь прилетов российских снарядов.

«Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах», — написал Терехов и отметил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела центральной части Харькова погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью 30 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

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