Російські війська обстріляли артилерією центр Харкова — Терехов

Вранці 30 серпня окупанти обстріляли артилерією центральну частину Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



За його інформацією, всього було вісім прильотів російських снарядів.



«Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і в ще одне місце відпочинку - вибиті вікна в навколишніх будинках», - написав Терехов і зазначив, що інформація про жертв та постраждалих уточнюється.



Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті обстрілу центральної частини Харкова загинули щонайменше 4 людини, ще 4 поранені. Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

Раніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі 30 серпня російські війська вдарили ракетами по Запоріжжю.