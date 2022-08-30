МОМ: В Украине число внутренних переселенцев увеличилось до 6,9 миллионов человек

Число внутренне перемещенных лиц в Украине увеличилось в течение июля более чем на 300 тысяч и достигло 6,9 млн. Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ).



В основном речь идет о перемещенных лицах на юге и востоке Украины.



По данным организации, почти половина (44%) переселенцев трудоспособного возраста в настоящее время не зарабатывают. Только треть из них указала заработную плату как основной источник дохода, а 24% процента полагаются на господдержку. Поэтому большинство (70%) вынуждено сократить расходы, в том числе на продукты питания, а треть из них взяла на себя новые долги.



Среди основных нужд переселенцев - наличные деньги, лекарства и материалы для ремонта и строительства.



22% опрошенных МОМ заявили, что их нынешнее жилье не подходит для зимы и более трети из них не могут переехать в подходящее жилье – в основном из-за отсутствия средств. Среди перемещенных лиц, проживающих в деревнях (всего около 2 миллионов человек), 30% не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.