МОМ: В Україні кількість внутрішніх переселенців збільшилась до 6,9 мільйонів осіб

30 серпня 2022, 18:11

МОМ: В Україні кількість внутрішніх переселенців збільшилась до 6,9 мільйонів осіб

Число внутрішньо переміщених осіб в Україні збільшилося протягом липня більш ніж на 300 тисяч і сягнуло 6,9 млн людей. Про це повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

В основному йдеться про переміщених осіб на півдні та сході України.

За даними організації, майже половина (44%) переселенців працездатного віку нині не заробляють. Лише третина з них вказала заробітну плату як основне джерело доходу, а 24% відсотка покладаються на держпідтримку. Тому більшість (70%) змушена скоротити витрати, зокрема на продукти харчування, а третина з них взяла на себе нові борги.

Серед основних потреб переселенців - готівка, ліки та матеріали для ремонту та будівництва.

22% опитаних МОМ заявили, що їхнє нинішнє житло не підходить для зими і більше третини з них не можуть переїхати у відповідне житло – в основному через відсутність коштів. Серед переміщених осіб, які проживають у селах (загалом близько 2 мільйонів осіб), 30% не мають доступу до медичного обслуговування.

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