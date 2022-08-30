Как проходит эвакуация из прифронтовой Авдеевки ►

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается крайне напряженной из-за регулярных обстрелов. Тем не менее властям города вновь удалось провести организованную эвакуацию мирных жителей.



Семерых жителей Авдеевки и Очеретинской громады отправили в Черкасскую область, подальше от линии фронта.



«Уже вторая наша эвакуация в Умань. Сегодня семь человек всего уехало из нашего города. Надеемся, что люди доедут и все будет у них хорошо и большинство наших жителей, которые все еще остаются, все же примут это важное для себя решение и все же уедут на этот период, пока есть такие обострения, тем более зима впереди», — сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



Чтобы призвать людей уезжать из охваченного боевыми действиями региона, приехала городская голова принимающего города Умани.



«Вчера посетила город Авдеевка, встречалась с людьми, была в их подвалах, смотрела, в каких условиях они живут. Условия жизни очень ужасны: нет ни воды, ни света, нет места где помыться, извините негде в туалет даже сходить. В подвалах живут блохи вместе с людьми», — рассказала мэр Умани Ирина Плетнева.



До полномасштабного вторжения России в Украину в Авдеевке проживало около 32 тысяч человек. Спустя полгода «спецоперации» осталось около двух с половиной тысяч. Те, кто остались, несмотря на отсутствие света, воды, и приближающиеся холода, не хотят выезжать.



«Пообщавшись, видим, что есть такие, кто уже согласился на выезд, но рядом проживают с ними люди, которые уговаривают их не ехать, не покидать город. Я не знаю, за что они держатся, они держатся за кирпичи, за разбитый город? — говорит мэр умани Ирина Плетнева. — Буквально через месяц-два будет холод, не будет возможности отапливать подвалы. В подвалах нет нормальных вытяжек. Начинаются ОРЗ и гораздо более сложные заболевания. Лечить их тоже, как я понимаю, некому, потому что доехать до Авдеевки очень сложно, она постоянно обстреливается».



Уехавших в Умань жителей Авдеевке разместили во временное жилье.