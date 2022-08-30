Як відбувається евакуація з прифронтової Авдіївки

Ситуація в Авдіївці Донецької області залишається вкрай напруженою через регулярні обстріли. Тим не менше владі міста знову вдалося провести організовану евакуацію мирних жителів.



Сьомох жителів Авдіївки та Очеретинської громади відправили до Черкаської області, подалі від лінії фронту.



«Вже друга наша евакуація в Умань. Сьогодні сім людей виїхало з нашого міста. Сподіваємося, що люди доїдуть і все буде у них добре і більшість наших жителів, які все ще залишаються, все ж ухвалять це важливе для себе рішення і все ж поїдуть на цей період, поки є такі загострення, тим більше зима попереду», — сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



Щоб закликати людей їхати з охопленого бойовими діями регіону, приїхала міська голова приймаючого міста Умані.



«Вчора відвідала місто Авдіївка, зустрічалася з людьми, була в їх підвалах, дивилася, в яких умовах вони живуть. Умови життя дуже жахливі: немає ні води, ні світла, немає місця де помитися, вибачте ніде в туалет навіть сходити. У підвалах живуть блохи разом з людьми», — розповіла мер Умані Ірина Плетньова.



До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Авдіївці проживало близько 32 тисяч осіб. Через півроку «спецоперації» залишилося близько двох із половиною тисяч. Ті, хто залишилися, незважаючи на відсутність світла, води, і наближення холоду, не хочуть виїжджати.



«Поспілкувавшись, бачимо, що є такі, хто вже погодився на виїзд, але поруч проживають з ними люди, які вмовляють їх не їхати, не залишати місто. Я не знаю, за що вони тримаються, вони тримаються за цеглу, за розбите місто? — каже мер умані Ірина Плетньова. — Буквально через місяць-два буде холод, не буде можливості опалювати підвали. У підвалах немає нормальних витяжок. Починаються ОРВ і значно складніші захворювання. Лікувати їх також, як я розумію, нікому, тому що доїхати до Авдіївки дуже складно, вона постійно обстрілюється».



Жителів Авдіївці, які виїхали в Умань, розмістили в тимчасове житло.