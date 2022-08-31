МАГАТЭ будет на ЗАЭС несколько дней, но рассчитывает организовать постоянную миссию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты группы намерены провести на Запорожской АЭС несколько дней, а в будущем рассчитывают организовать там постоянную миссию. Об этом пишет Reuters.



«У нас там очень важная задача — оценить реальную ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно... Это [создание постоянной миссии] одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю»,— рассказал Гросси журналистам.



Он также рассказал, что миссии удалось получить «четкие гарантии» безопасности – они направляются в зону военных действий.



Делегация МАГАТЭ прибыла на Украину вчера, 30 августа, а сегодня утром направилась из Киева в сторону ЗАЭС.