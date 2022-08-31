МАГАТЕ буде на ЗАЕС декілька днів, але розраховує організувати постійну місію

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заявив, що експерти групи мають намір провести на Запорізькій АЕС кілька днів, а в майбутньому розраховують організувати там постійну місію. Про це пише Reuters.



«У нас там дуже важливе завдання — оцінити реальну ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію, наскільки це можливо... Це [створення постійної місії] одна з найважливіших речей, які я хочу зробити, і я це зроблю», — розповів журналістам.



Він також розповів, що місії вдалося отримати «чіткі гарантії» безпеки – вони прямують до зони військових дій.



Делегація МАГАТЕ прибула в Україну вчора, 30 серпня, а сьогодні вранці вирушила з Києва у бік ЗАЕС.