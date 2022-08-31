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Ночью войска РФ обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово — подробности от Кириленко

31 августа 2022, 10:36

Ночью войска РФ обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово — подробности от Кириленко

Последствия обстрела Краматорска. Фото: ДонОВА Последствия обстрела Краматорска. Фото: ДонОВА

Минувшей ночью российские войска обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В частности, в Краматорске в результате ракетного удара повреждены по меньшей мере 4 многоэтажки в центральной части города. В Славянске — дома по 5 адресам.

Во Часов Яре под огонь попали жилищный сектор и промзона. Повреждены два многоквартирных дома.

В Курахово силы РФ попали в автостоянку — сгорели частные автомобили и муниципальная техника. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.

«Россияне бьют по гражданским целям каждый день — и будут делать это и дальше. Каждый их обстрел мог бы иметь гораздо более страшные последствия, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Именно благодаря своевременной эвакуации сегодняшняя ночь прошла без жертв среди гражданского населения, несмотря на мощные ракетные удары и значительные разрушения», — подчеркнул Кириленко.

Он обратился к тем, кто остается на территории области, с призывом эвакуироваться.

На фото: последствия обстрела Краматорска.

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