Вночі війська РФ обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове — подробиці від Кириленка

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: ДонОВА

Минулої ночі російські війська обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Зокрема, у Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше 4 багатоповерхівки у центральній частині міста. У Слов'янську — будинки за 5 адресами.



У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор та промзона. Пошкоджено два багатоквартирні будинки.



У Кураховому сили РФ влучили у автостоянку — згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка. Обсяги завданих збитків встановлюються.



«Росіяни б'ють за громадянськими цілями щодня — і робитимуть це й надалі. Кожен їх обстріл міг би мати набагато страшніші наслідки, якби мешканців постраждалих будинків не було вчасно евакуйовано. Саме завдяки своєчасній евакуації сьогоднішня ніч пройшла без жертв серед цивільного населення, незважаючи на потужні ракетні удари та значні руйнування», — наголосив Кириленко.



Він звернувся до тих, хто залишається на території області, із закликом евакуюватись.



На фото: наслідки обстрілу Краматорська.