Умерла пострадавшая в ходе вчерашнего обстрела Харькова, число жертв выросло до пяти

Число жертв обстрела центра Харькова, совершенного ВС России утром 30 августа, выросло до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ОВА.



«От тяжелых травм в больнице скончалась 42-летняя женщина. Остальные раненые, которые были госпитализированы, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, у них преимущественно - повреждения мягких тканей. 1 пострадавшую уже выписали из лечебного учреждения», - говорится в сообщении.



Кроме того, две пожилые женщины, госпитализированные после обстрела в ночь на 31 августа, получили незначительные повреждения. Их жизни ничего не угрожает.



Во вторник утром российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова из крупнокалиберных пушек «Пион». Согласно данным прокуратуры, погибли четыре мирных жителя и 14 получили ранения. Поврежден несколько домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, - соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).