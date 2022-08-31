Померла постраждала під час вчорашнього обстрілу Харкова, кількість жертв зросла до п'яти

Кількість жертв обстрілу центру Харкова, скоєного ЗС Росії вранці 30 серпня, зросла до п'яти осіб. Про це повідомляє прес-служба ОВА.



«Від тяжких травм у лікарні померла 42-річна жінка. Інші поранені, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно – ушкодження м'яких тканин. 1 постраждалу вже виписали з лікувального закладу», - йдеться у повідомленні.



Крім того, дві жінки похилого віку, госпіталізовані після обстрілу в ніч на 31 серпня, отримали незначні пошкодження. Їхньому життю нічого не загрожує.



У вівторок вранці російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова з великокаліберних гармат «Піон». За даними прокуратури, загинули чотири мирні жителі і 14 отримали поранення. Пошкоджено кілька будинків та автомобілів, дитячий садок та парк відпочинку. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, - поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).