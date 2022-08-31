Оккупанты обстреляли ферму в Запорожской области. Погибли два человека, убито около тысячи коров

Российские оккупанты обстреляли молочно-товарную ферму неподалеку от села Большая Белозерка в Запорожской области. Ранены двое сотрудников, уничтожены 11 из 14 корпусов сельхозпредприятия и убита примерно половина поголовья фермы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«31 августа в 01:51 рашистами за пределами с. Большая Белозерка (из степи, в районе полигона твердых бытовых отходов) совершен артиллерийский обстрел СПК с красноречивым названием "Россия", а именно молочно-товарную ферму", - написал он.



По его данным, сельхозпредприятие подверглось 10-12 «прилетам» российских снарядов, в результате которых уничтожено 11 корпусов предприятия, доильный зал и кормоцех. На ферме находилось почти 2 тысячи голов, из них около половины при обстреле погибли (точное количество еще не установлено).



Два сотрудника получили ранения: мужчина получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая (состояние удовлетворительное). Женщина получила контузию, скорая оказала помощь, от госпитализации она отказалась.