Окупанти обстріляли ферму у Запорізькій області. Загинуло двоє людей, вбито близько тисячі корів

Російські окупанти обстріляли молочно-товарну ферму неподалік села Велика Білозерка у Запорізькій області. Поранено двох співробітників, знищено 11 із 14 корпусів сільгосппідприємства та вбито приблизно половину поголів'я ферми. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.



«31 серпня о 01:51 рашистами за межами с. Велика Білозерка (зі степу, в районі полігону твердих побутових відходів) здійснено артилерійський обстріл СПК із промовистою назвою "Росія", а саме молочно-товарну ферму", - написав він.



За його даними, сільгосппідприємство зазнало 10-12 «прильотів» російських снарядів, внаслідок яких знищено 11 корпусів підприємства, доїльний зал та кормоцех. На фермі було майже 2 тисячі голів, з них близько половини під час обстрілу загинули (точна кількість ще не встановлена).



Два співробітники отримали поранення: чоловік отримав поранення від уламків скла та інших предметів, його забрала швидка (задовільний стан). Жінка отримала контузію, швидка допомогла, від госпіталізації вона відмовилася.