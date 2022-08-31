Окупанти обстріляли ферму у Запорізькій області. Загинуло двоє людей, вбито близько тисячі корів

31 серпня 2022, 16:25

Окупанти обстріляли ферму у Запорізькій області. Загинуло двоє людей, вбито близько тисячі корів

Російські окупанти обстріляли молочно-товарну ферму неподалік села Велика Білозерка у Запорізькій області. Поранено двох співробітників, знищено 11 із 14 корпусів сільгосппідприємства та вбито приблизно половину поголів'я ферми. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

«31 серпня о 01:51 рашистами за межами с. Велика Білозерка (зі степу, в районі полігону твердих побутових відходів) здійснено артилерійський обстріл СПК із промовистою назвою "Росія", а саме молочно-товарну ферму", - написав він.

За його даними, сільгосппідприємство зазнало 10-12 «прильотів» російських снарядів, внаслідок яких знищено 11 корпусів підприємства, доїльний зал та кормоцех. На фермі було майже 2 тисячі голів, з них близько половини під час обстрілу загинули (точна кількість ще не встановлена).

Два співробітники отримали поранення: чоловік отримав поранення від уламків скла та інших предметів, його забрала швидка (задовільний стан). Жінка отримала контузію, швидка допомогла, від госпіталізації вона відмовилася.

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