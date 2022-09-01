«ДНР» заявила о гибели 13 сотрудников «МЧС» под Лиманом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории во время обстрела погибли 13 сотрудников «МЧС ДНР». Об этом сообщили в «ведомстве».



«Первого сентября около 04:00 группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского (после декоммунизации: Лиманского — ред.) района, попала под артиллерийский огонь», — заявили в «ДНР».



Там добавили, что 13 человек погибли, еще девять сотрудников получили ранения различной степени тяжести.



«На данный момент в населенный пункт направлена дополнительная группировка МЧС для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. Пострадавшие спасатели госпитализированы», — уверяют в «ДНР».



Отметим, что село находится вблизи админграницы Донецкой и Харьковской области.