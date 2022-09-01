«ДНР» заявила про загибель 13 співробітників «МНС» під Лиманом

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території під час обстрілу загинуло 13 співробітників «МНС ДНР». Про це повідомили у «відомстві».



«Першого вересня близько 04:00 угруповання сил та засобів МНС ДНР, яке виконує завдання щодо призначення в селі Рубці Краснолиманського (після декомунізації: Лиманського — ред.) району, потрапило під артилерійський вогонь», — заявили у «ДНР».



Там додали, що 13 людей загинули, ще дев'ять співробітників отримали поранення різного ступеня важкості.



«На цей час до населеного пункту направлено додаткове угруповання МНС для проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт. Постраждалих рятувальників госпіталізовано», — запевняють у «ДНР».



Зазначимо, що село знаходиться поблизу адмінкордону Донецької та Харківської області.