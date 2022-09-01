Путин может увеличить армию за счет выпускников с оккупированных территорий

Президент России Владимир Путин может увеличить численность российской армии в том числе за счет выпускников учебных заведений на оккупированных территориях. Об этом во время брифинга сообщила замминистра обороны Анна Маляр.



По ее словам, на оккупированных территориях активизирована антиукраинская пропаганда.



«Пропагандисты стараются убедить рядовых граждан в решительности России успешно завершить так называемую "специальную военную операцию" против Украины», — отметила Маляр.



Это, отметила замминистра, якобы подтверждается указом президентом России Владимира Путина об увеличении численности российской армии.



«Общественность на оккупированных украинских территориях четко осознает, что увеличение численности российской армии будет происходить в частности за счет призыва будущих выпускников местных учебных заведений на временно оккупированных территориях. И эти люди станут "пушечным мясом"», — сказала Маляр.



Это, по ее словам, стало толчком для усиления антироссийских настроений в обществе на оккупированных территориях.

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