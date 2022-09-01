Путін може збільшити армію, залучивши випускників з окупованих територій

Президент Росії Володимир Путін може збільшити чисельність російської армії, зокрема, залучивши випускників навчальних закладів на окупованих територіях. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, на окупованих територіях активізовано антиукраїнську пропаганду.



«Пропагандисти намагаються переконати пересічних громадян у рішучості Росії успішно завершити так звану "спеціальну військову операцію" проти України», — зазначила Маляр.



Це, зазначила заступниця міністра, нібито підтверджується указом президентом Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності російської армії.



«Громадськість на окупованих українських територіях чітко усвідомлює, що збільшення чисельності російської армії відбуватиметься зокрема через призов майбутніх випускників місцевих навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. І ці люди стануть "гарматним м'ясом"», — сказала Маляр.



Це, за її словами, стало поштовхом до посилення антиросійських настроїв у суспільстві на окупованих територіях.

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