В результате обстрелов города Курахово ранен пиротехник

На Донетчине в результате обстрела города Курахово пиротехник получил ранение грудной клетки, он госпитализирован, состояние средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«Сегодня в 16:08 в результате обстрела города Курахово Покровского района получил ранение грудной клетки старший сапер группы пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Части пиротехнических работ АРЗ СП Главного управления прапорщик службы гражданской защиты Вадим Лазаренко 1991 г.р., который находился на территории временного места дислокации пиротехнического подразделения», - говорится в сообщении.



Пострадавшего пиротехника на автомобиле скорой медицинской помощи спасатели транспортировали в Кураховскую городскую больницу, а затем - в больницу в город Покровск. В настоящее время его состояние средней тяжести.



За минувшие сутки, 31 августа, российские войска убили пятерых жителей Донецкой области, еще 12 - ранили.