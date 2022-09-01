Внаслідок обстрілів міста Курахове поранено піротехніка

На Донеччині внаслідок обстрілу міста Курахове піротехнік отримав поранення грудної клітки, він госпіталізований, стан середньої тяжкості. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Донецькій області.



«Сьогодні о 16:08 внаслідок обстрілу міста Курахове Покровського району отримав поранення грудної клітки старший сапер групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Частини піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління прапорщик служби цивільного захисту Вадим Лазаренко 1991 р.н., який перебував на території часового дислокації піротехнічного підрозділу», - йдеться у повідомленні.



Постраждалого піротехніка автомобілем швидкої медичної допомоги рятувальники транспортували до Курахівської міської лікарні, а потім - до лікарні до міста Покровськ. Наразі його стан середньої тяжкості.



Минулої доби, 31 серпня, російські війська вбили п'ятьох жителів Донецької області, ще 12 - поранили.