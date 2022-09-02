В Украине без вести пропавшими считаются более 200 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 2 сентября без вести пропавшими считаются 228 детей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«Данные с государственного портала «Дети войны» о пострадавших детях по состоянию на 2 сентября 2022 года: 228 детей – пропали, 7 297 – депортированы, 5 247 – найдены, 53 – возвращены», - говорится в сообщении.



По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 380 детей и более 737 получили ранения разной степени тяжести. В целом, более 1 117 детей пострадали в Украине в результате военных действий.



Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 204, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46.