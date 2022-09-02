В Україні безвісти зниклими вважаються понад 200 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 2 вересня безвісти зниклими вважаються 228 дітей. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



«Дані з державного порталу «Діти війни» про постраждалих дітей станом на 2 вересня 2022 року: 228 дітей – зникли, 7 297 – депортовано, 5 247 – знайдено, 53 – повернуто», - йдеться у повідомленні.



За даними ювенальних прокурорів, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 380 дітей та понад 737 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом понад 1 117 дітей постраждали в Україні внаслідок військових дій.



Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 204, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.