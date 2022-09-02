В Красном кресте во время визита в РФ хотят обсудить расширение доступа к украинским военнопленным

Гендиректор Международного Комитета Красного Креста Роберт Мардини намерен во время визита в РФ обсудить вопросы расширения доступа сотрудников организации к украинским военнопленным. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Да, я действительно собираюсь посетить Россию. Планируется, что визит состоится ориентировочно через две недели. Я буду запрашивать о возможности встречи с официальными лицами. Я намерен обсудить гуманитарные вопросы, в частности доступ к военнопленным», – сообщил он.



Сейчас гендиректор Красного креста находится в Украине и, по его словам, уже провел встречу с семьями украинских военнопленных.



С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, как отметил Мардини, сотрудникам МККК удалось посетить несколько сотен военнопленных с обеих сторон.