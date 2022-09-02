У Червоному хресті під час візиту до РФ хочуть обговорити розширення доступу до українських військовополонених

Гендиректор Міжнародного Комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні має намір під час візиту до РФ обговорити питання щодо розширення доступу співробітників організації до українських військовополонених. Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



«Так, я справді збираюся відвідати Росію. Планується, що візит відбудеться орієнтовно за два тижні. Я запитуватиму про можливість зустрічі з офіційними особами. Я маю намір обговорити гуманітарні питання, зокрема доступ до військовополонених», – повідомив він.



Наразі гендиректор Червоного хреста знаходиться в Україні і, за його словами, вже провів зустріч із сім'ями українських військовополонених.



З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, як зазначив Мардіні, співробітникам МКЧХ вдалося відвідати кілька сотень військовополонених з обох боків.